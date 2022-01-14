Терпимость к России лишь стимулирует ее агрессию – глава МИД Литвы
Терпимость к агрессивной политике России лишь усиливает напряжение и стимулирует ее на еще большую агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Delfi.
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"Мы должны наконец выучить уроки истории. Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной", – сказал он.
Дипломат заявил, что НАТО и Евросоюз должны помогать восточным соседям.
Глава литовской дипломатии напомнил, что Россия продолжает дислоцировать вооруженные силы у границ с Украиной, игнорирует международное право.
По мнению Ландсбергиса, "Россия выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих угроз безопасности, а угроза исходит от самой России".
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
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