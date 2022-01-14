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Терпимость к России лишь стимулирует ее агрессию – глава МИД Литвы

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 17:04
Терпимость к России лишь стимулирует ее агрессию – глава МИД Литвы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Терпимость к агрессивной политике России лишь усиливает напряжение и стимулирует ее на еще большую агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Delfi.

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"Мы должны наконец выучить уроки истории. Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной", – сказал он.

Дипломат заявил, что НАТО и Евросоюз должны помогать восточным соседям.

Глава литовской дипломатии напомнил, что Россия продолжает дислоцировать вооруженные силы у границ с Украиной, игнорирует международное право.

По мнению Ландсбергиса, "Россия выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих угроз безопасности, а угроза исходит от самой России".

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Александр Матвиенко
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агрессия России нато вторжение Габриелюс Ландсбергис
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