Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп не пустил Пенса на инаугурацию Зеленского - информатор

Трамп не пустил Пенса на инаугурацию Зеленского - информатор - Фото
Владимир Зеленский и Майкл Пенс (Фото: пресс-служба президента)
26.09.2019, 17:14

Связано ли это с желанием увидеть, будет ли президент Украины сотрудничать в деле против Байдена, информатор не знает

По словам информатора в разведке США, президент США Дональд Трамп дал указание вице-президенту Майклу Пенсу отменить запланированный визит на инаугурацию президента Владимира Зеленского. Полный текст сообщения информатора доступен на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

"Я узнал от чиновников США, что примерно 14 мая президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить запланированный визит в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая, вместо него делегацию возглавил секретарь по энергетике Рик Перри", - сообщает информатор.

По его словам, чиновники сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока он не увидит, как тот решит действовать, став президентом. Однако он подчеркнул, что не знает, означало ли это, что разговор или встреча Трампа с Зеленским будут зависеть от готовности  Зеленского "принять мяч"  по поводу расследования против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена и якобы имевших место попытках Украины вмешаться в американские выборы.

Мнение: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. О последствиях разговора Зеленский-Трамп

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп майкл пенс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 