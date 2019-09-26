Трамп не пустил Пенса на инаугурацию Зеленского - информатор

Владимир Зеленский и Майкл Пенс (Фото: пресс-служба президента)

По словам информатора в разведке США, президент США Дональд Трамп дал указание вице-президенту Майклу Пенсу отменить запланированный визит на инаугурацию президента Владимира Зеленского. Полный текст сообщения информатора доступен на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

"Я узнал от чиновников США, что примерно 14 мая президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить запланированный визит в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая, вместо него делегацию возглавил секретарь по энергетике Рик Перри", - сообщает информатор.

По его словам, чиновники сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока он не увидит, как тот решит действовать, став президентом. Однако он подчеркнул, что не знает, означало ли это, что разговор или встреча Трампа с Зеленским будут зависеть от готовности Зеленского "принять мяч" по поводу расследования против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена и якобы имевших место попытках Украины вмешаться в американские выборы.

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