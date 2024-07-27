Трамп заявил, что "хорошо восстановился" после покушения

Во время своей речи во Флориде Трамп назвал Камалу Харрис "радикальной либералкой"

Выступление Дональда Трампа во Флориде (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что пришел в себя после покушения на него 13 июля и появился 26 июля на западе во Флориде без повязки на ухе. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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"Как видите, я хорошо восстановился и фактически только что снял последнюю повязку с уха", – заявил он.

Во время своей речи Трамп назвал Камалу Харрис "радикальной либералкой", "некомпетентной" и "бездельницей", однако воздержался от унизительных прозвищ, которые он использовал в прошлом.

Выступление Дональда Трампа во Флориде (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Ранее Федеральное бюро расследований подтвердило, что в ухо Трампа попала целая или раздробленная пуля, тем самым прояснив противоречивые свидетельства о том, что именно стало причиной ранения.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45 президента США Трампа на крышу, где был нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры по безопасности Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Директор Секретной службы США Читл подала в отставку после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на Трампа.

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