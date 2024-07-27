Трамп заявив, що "добре відновився" після замаху

Під час своєї промови у Флориді Трамп назвав Камалу Гарріс "радикальною лібералкою"

Виступ Дональда Трампа у Флориді (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що оговтався після замаху на нього 13 липня і з'явився 26 липня на заході у Флориді без пов'язки на вусі. Про це повідомило видання Bloomberg.

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"Як бачите, я добре відновився і фактично щойно зняв останню пов'язку з вуха", – заявив він.

Під час своєї промови Трамп назвав Камалу Гарріс "радикальною лібералкою", "некомпетентною" і "неробою", однак утримався від принизливих прізвиськ, які він використовував у минулому.

Виступ Дональда Трампа у Флориді (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Раніше Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що у вухо Трампа влучила ціла або роздроблена куля, тим самим прояснивши суперечливі свідчення про те, що саме стало причиною поранення.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45 президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для безпеки Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Директорка Секретної служби США Чітл подала у відставку після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху на Трампа.

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