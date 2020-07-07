У Авакова дезинформировали, сколько в МВД наказанных за произвол – Bihus

Как выразились сотрудники журналистского проекта Дениса Бигуса, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко "сообщил ложное предположение"

Проект журналистских расследований Bihus.info утверждает, что замглавы МВД Антон Геращенко сказал неправду о том, что несколько десятков силовиков в год несут наказание за незаконное привлечение людей к уголовной ответственности.

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В интервью РБК-Украина чиновника спросили - "сколько по этой статье понесли наказание?", на что он ответил: "Думаю, в год это несколько десятков человек".

Расследователи получили официальную статистику из Государственной судебной администрации: за предыдущие пять лет ни один полицейский не был привлечен по статье 372 УК.

В 2014 году было всего четыре обвинительных приговора: сразу после Революции достоинства, то есть в то время, когда наиболее активно инициировали уголовные дела за незаконное привлечение участников протестов. В 2019-м был один оправдательный приговор. Статистики за текущий год у ГСА пока нет.

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У автора проекта Дениса Бигуса пишут, что на практике это "практически мертвая" статья, - такая, которая почти никогда не приводит к обвинительным приговорам.

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Евгений Пилипенко

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