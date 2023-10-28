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В Крыму оккупанты провалили незаконную мобилизацию – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 06:30
В Крыму оккупанты провалили незаконную мобилизацию – Центр сопротивления - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты провалили план по незаконной мобилизации во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации. Военнослужащие уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен", – пишет ведомство.

В этой связи в Москве планируют сменить руководство незаконных военкоматов на российских "гастролеров" и "почистить ряды", поскольку подозревают местных работников в саботаже, отмечает ЦНС.

В Центре сопротивления отмечают, что мобилизация жителей оккупированных территорий на войну против их Родины является международным преступлением, и участники этого будут нести ответственность.

  • 31 июля представитель Главного управления разведки заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
  • 16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
  • 3 сентября Центр сопротивления информировал, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военные" получили указание ускорить меры взятия на так называемый военный учет местных жителей.
  • 25 сентября ЦНС заявил, что на временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии.

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Артём Джерипа
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