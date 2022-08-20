У Резникова назвали список техники РФ, которая примет участие в "параде" на Крещатике

Советник министра обороны Алексей Копытько призвал киевлян и гостей столицы быть осторожными с уничтоженной техникой россиян, которую выставили на Крещатике, а также назвал образцы, которые примут участие в "параде". Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, было принято решение не отгонять граждан, пока технику на Крещатике будут расставлять. Он призвал посетителей "выставки" быть аккуратными, так как на разбитой технике много острого металла.

"Не надо засовывать своих детей целиком в горелую технику. И дети, и взрослые будут лазить, это понятно, никакие ограждения и патрули не помогут. Просто лазьте очень аккуратно. Помните: эта техника в прямом смысле с поля боя, ее никто специально не вылизывал", — написал Копытько.

Копытько написал, что в "параде" примут участие основные боевые танки РФ — Т-90, Т-80, Т-72 разных модификаций, самоходные артиллерийские установки (Мста-С, "Акация", "Гвоздика", "Хоста"), бронетехника (БТР82, БМД, различные БМП, машины на базе МТЛБ), "тигры", "ракушки", образцы реактивной артиллерии ("Град", "Ураган").

Отдельно он упомянул "интересные штуки", в частности боевую машину огнеметчиков, полевой зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Также в центр столицы привезли остатки ракет С-300 и реактивных снарядов, которыми обстреливали Харьков. Представлена техника со всех направлений.

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Дмитрий Гриниченко

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