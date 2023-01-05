У Шольца отреагировали на передачу легких танков Украине: ФРГ адаптирует поставки к нуждам

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отреагировал на передачу Украине легких боевых танков AMX-10 RC со стороны Франции и заявил, что ФРГ адаптирует свою военную помощь к потребностям на поле боя. Об этом он сказал на экономической конференции в Осло, цитирует его Spiegel.

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По его словам, Германия не прекратит поставки вооружений Украине.

Комментируя решение Франции и дискуссии в США о передаче Украине новой бронетехники, он сказал, что ФРГ всегда будет адаптировать свои поставки оружия к потребностям Украины на поле боя.

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion, пообещал президент Эмманюэль Макрон президенту Владимиру Зеленскому.

Также президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

Еще 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии передать ВСУ Leopard, но этого еще не произошло.

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о передаче ВСУ танков, сказал, что Германия не хочет быть единственной страной, которая сделает это.

2 января один из депутатов Бундестага из партии Шольца заявил, что Германия не готова к единоличным шагам по поставке Украине танков, а Украина может быть успешной в войне и без Leopard.

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Дмитро Гриниченко

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