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У Шольца отреагировали на передачу легких танков Украине: ФРГ адаптирует поставки к нуждам

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 15:41
У Шольца отреагировали на передачу легких танков Украине: ФРГ адаптирует поставки к нуждам - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отреагировал на передачу Украине легких боевых танков AMX-10 RC со стороны Франции и заявил, что ФРГ адаптирует свою военную помощь к потребностям на поле боя. Об этом он сказал на экономической конференции в Осло, цитирует его Spiegel.

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По его словам, Германия не прекратит поставки вооружений Украине. 

Комментируя решение Франции и дискуссии в США о передаче Украине новой бронетехники, он сказал, что ФРГ всегда будет адаптировать свои поставки оружия к потребностям Украины на поле боя. 

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion, пообещал президент Эмманюэль Макрон президенту Владимиру Зеленскому

Также президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

Читайте также: Посол Украины в Германии уверен, что ВСУ все-таки получат танки Leopard

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь роберт хабек
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