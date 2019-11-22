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У Зеленского рассказали, когда возможна новая встреча с Трампом

У Зеленского рассказали, когда возможна новая встреча с Трампом - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото — пресс-служба президента)
22.11.2019, 15:17

Советник президента отмечает: встреча состоится после окончания слушаний по делу об импичменте Дональда Трампа в Конгрессе США

Советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков рассказал в интервью theBabel, что встреча украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом может произойти в конце этого года, либо же в начале следующего.

"Мне кажется, есть два возможных варианта - конец этого года или начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе", - ответил журналистам Новиков.

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Он также подчеркнул, что встреча в Овальном кабинете "важный сигнал о поддержке США" для любого политика, однако у Трампа сейчас "не хватает времени для прагматичной, продуктивной политики" из-за скандала с импичментом.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Джо Байдена, возможно, связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этимLIGA.net вела хронику скандала. Трамп и Зеленский встретились в конце сентября в Нью-Йорке и во время совместного брифинга заявили, что президент США не давил на украинского лидера.

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Владимир Зеленский дональд трамп Игорь Новиков
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