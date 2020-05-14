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Уголовные дела против Порошенко бесперспективны - Рябошапка

Уголовные дела против Порошенко бесперспективны - Рябошапка - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.05.2020, 10:23

"Ничего перспективного не вижу", - так бывший глава Офиса генпрокурора оценил шансы на то, что пятому президенту за что-то дадут тюремный срок

Уголовные производства против пятого президента Петра Порошенко ни к чему не приведут. Так считает бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, пишет LB.ua.

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"Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.) я ничего перспективного не вижу", - сказал он.

Он посетовал, что глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова "рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР", и сообщил, что "документ был подготовлен следователями ГБР, оставлен в Офис генпрокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ, поэтому вернули в ГБР на доработку - документ был весь исчеркан".

"Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления... Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", - подчеркнул Рябошапка.

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Он предположил, что, "возможно, мало времени прошло, чтобы найти основания" для привлечения Порошенко к ответственности за что-либо. Когда журналист переспросила - а есть основания искать, Рябошапка сказал, что сейчас их нет.

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Евгений Пилипенко
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