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Угроза вторжения. ЕС не будет вводить превентивные санкции против России – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 13:50
Угроза вторжения. ЕС не будет вводить превентивные санкции против России – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Европейский Союз не будет вводить превентивные санкции против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net

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"На всякий случай? На всякий случай, нет", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения превентивных санкций для избежания новой большой войны.

Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".

Ранее на введении превентивных санкций против РФ настаивал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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санкции ЕС вторжение Жозеп Боррель войска россии
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