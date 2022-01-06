Угроза вторжения. ЕС не будет вводить превентивные санкции против России – Боррель
Европейский Союз не будет вводить превентивные санкции против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.
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"На всякий случай? На всякий случай, нет", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения превентивных санкций для избежания новой большой войны.
Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".
Ранее на введении превентивных санкций против РФ настаивал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- Ближе к середине января пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
- Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.
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