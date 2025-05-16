Украина обвиняет Россию в срыве переговоров в последнюю минуту – Sky News

Россия вроде бы требует переговоров без присутствия Турции и США

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Россия вроде бы требует переговоров с Украиной с глазу на глаз в Стамбуле, без присутствия Турции и США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

Как отметил телеканал, требование российской стороны появилось в последний момент.

"Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, пока россияне предъявляют требования, условия", – заявил собеседник телеканала.

По его словам, это вынуждает украинскую делегацию полагать, что российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть процесс переговоров.

"Есть только одна причина, почему россияне боятся присутствия США, – они пришли, чтобы затормозить процесс, а не решить проблемы, и они хотят скрыть это от Соединенных Штатов", – сказал собеседник медиа.

В то же время телеканал сообщил, что встреча между делегациями продолжается.

Ранее сообщалось, что на переговорах с российской делегацией в Стамбуле украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и Путина.