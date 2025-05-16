Украина обвиняет Россию в срыве переговоров в последнюю минуту – Sky News
Россия вроде бы требует переговоров с Украиной с глазу на глаз в Стамбуле, без присутствия Турции и США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного украинского дипломата.
Как отметил телеканал, требование российской стороны появилось в последний момент.
"Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, пока россияне предъявляют требования, условия", – заявил собеседник телеканала.
По его словам, это вынуждает украинскую делегацию полагать, что российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть процесс переговоров.
"Есть только одна причина, почему россияне боятся присутствия США, – они пришли, чтобы затормозить процесс, а не решить проблемы, и они хотят скрыть это от Соединенных Штатов", – сказал собеседник медиа.
В то же время телеканал сообщил, что встреча между делегациями продолжается.
Ранее сообщалось, что на переговорах с российской делегацией в Стамбуле украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и Путина.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.