Україна звинувачує Росію у зриві переговорів в останню хвилину – Sky News

Ілюстративне фото: globalcenters.columbia

Росія начебто вимагає переговорів з Україною віч-на-віч у Стамбулі, без присутності Туреччини та США. Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваного українського дипломата.

Як зазначив телеканал, вимога російської сторони з'явилася в останню мить.

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", – заявив співрозмовник телеканалу.

За його словами, це змушує українську делегацію вважати, що російський диктатор Володимир Путін хоче затягнути процес переговорів.

"Є лише одна причина, чому росіяни бояться присутності США, – вони прийшли, щоб загальмувати процес, а не розв'язати проблеми, і вони хочуть приховати це від Сполучених Штатів", – сказав співбесідник медіа.

Водночас телеканал повідомив, що зустріч між делегаціями триває.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів із російською делегацією у Стамбулі українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна.