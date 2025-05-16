Україна звинувачує Росію у зриві переговорів в останню хвилину – Sky News
Ілюстративне фото: globalcenters.columbia

Росія начебто вимагає переговорів з Україною віч-на-віч у Стамбулі, без присутності Туреччини та США. Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваного українського дипломата.

Як зазначив телеканал, вимога російської сторони з'явилася в останню мить.

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, поки росіяни висувають вимоги, умови", – заявив співрозмовник телеканалу.

За його словами, це змушує українську делегацію вважати, що російський диктатор Володимир Путін хоче затягнути процес переговорів.

"Є лише одна причина, чому росіяни бояться присутності США, – вони прийшли, щоб загальмувати процес, а не розв'язати проблеми, і вони хочуть приховати це від Сполучених Штатів", – сказав співбесідник медіа.

Водночас телеканал повідомив, що зустріч між делегаціями триває.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів із російською делегацією у Стамбулі українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна.

  • 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
  • Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
  • У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
  • 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію у Стамбул. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.
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