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Украина разрабатывает 25 образцов новых видов вооружения – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 16:39
Украина разрабатывает 25 образцов новых видов вооружения – Минобороны - Фото
Иллюстративное фото (Источник - Минобороны)

Министерство обороны выделяет 5% из суммы Государственного оборонного заказа (22,5 млрд грн) на финансирование опытно-конструкторских работ по созданию новых отечественных военных разработок – сейчас таких 25 образцов. Об этом во время пресс-конференции заявил и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак, передает Укринформ.

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"Примеры таких разработок уже есть на слуху. Это комплекс Ольха, комплекс Нептун, уже корабельного базирования. Это и САУ Богдана. Эти работы длятся, изделия проходят государственные и предварительные заводские испытания. Таких разработок у нас 25", – сказал Шостак. 

Он говорит, что подобные разработки не выполняются "в течение одного бюджетного года – они продолжаются несколько лет". 

Шостак заверил, что срывов выполнения ГОЗ со стороны Министерства обороны в 2021 году не будет.

Станислав Стороженко
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минобороны разработка Владислав Шостак ГОЗ
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