Украинцы в Европе будут не оливки собирать, а с гордостью носить военную форму – Резников
В течение десятилетия Европа поймет, что ей выгоднее финансировать ВСУ как один из главных субъектов безопасности Европы. Такое мнение высказал в интервью LB.ua министр обороны Алексей Резников.
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"Я убежден, что опыта, который есть у наших Вооруженных сил, нет ни у одной армии Европы", – сказал Резников.
Он считает, что хотя у армий США и Великобритании есть опыт Афганистана и других горячих точек, но даже по сравнению с ними опыт ВСУ уникален – "объединенный, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности. Ни у одной (западной. – Ред.) армии нет, не говоря уже о 400 000 ветеранов".
"В течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить", – прогнозирует Резников.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- В Минобороны не видят ни одной ударной группировки РФ возле Украины, а в МИД заявили, что если расшатать Украину нагнетанием паники, то РФ и не придется нападать.
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