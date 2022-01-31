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Украинцы в Европе будут не оливки собирать, а с гордостью носить военную форму – Резников

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 09:55
Украинцы в Европе будут не оливки собирать, а с гордостью носить военную форму – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото - пресс-служба Минобороны)

В течение десятилетия Европа поймет, что ей выгоднее финансировать ВСУ как один из главных субъектов безопасности Европы. Такое мнение высказал в интервью LB.ua министр обороны Алексей Резников.

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"Я убежден, что опыта, который есть у наших Вооруженных сил, нет ни у одной армии Европы", – сказал Резников.

Он считает, что хотя у армий США и Великобритании есть опыт Афганистана и других горячих точек, но даже по сравнению с ними опыт ВСУ уникален – "объединенный, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности. Ни у одной (западной. – Ред.) армии нет, не говоря уже о 400 000 ветеранов".

"В течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить", – прогнозирует Резников.

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Сергей Бережной
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Вооруженные силы Украины Алексей Резников евросоюз
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