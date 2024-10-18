Умеров: На Совете Украина-НАТО не было противников вступления нашей страны в Альянс

Накануне в Белом доме заявили, что в НАТО продолжаются дискуссии по приглашению Украины

Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ходе дискуссий с партнерами по приглашению в НАТО не было ни одного противника вступления Украины в Альянс. Об этом чиновник заявил по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает Укринформ.

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"Очень честно скажу: никакого вопроса не было. Я думал, что будет вопрос, что кто-то хочет, не хочет – такого нет. Все желают, чтобы Украина была в НАТО. [...] Но я по залу, по ощущению, вообще не услышал ничего против", – заявил Умеров.

По его словам, большим вопросом партнеров было то, как они могут помочь сейчас и как быстро это можно разбить: "Это внутренние вопросы, они будут говорить внутри".

Также министр отметил, что вопрос вступления Украины в Альянс всегда казался "не ко времени", однако сама страна должна продвигать собственный план действий.

"Мы должны жить по своему плану. Мы хотим быть страной в НАТО, страной в Евросоюзе, и надеюсь, что в будущем еще станем страной Большой двадцатки", – добавил чиновник.

В то же время накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что у НАТО продолжаются дискуссии по приглашению Украины в Альянс .