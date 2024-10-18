Умєров: На Раді Україна-НАТО не було жодних противників вступу країни до Альянсу

Рустем Умєров (Фото: congress.gov.ua)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під час дискусій з партнерами щодо запрошення до НАТО не було жодних противників вступу України до Альянсу. Про це посадовець заявив за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, передає Укрінформ.

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"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче – такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. [...] Але я по залу, по відчуттю, взагалі не почув нічого проти", – заявив Умєров.

За його словами, більшим питанням партнерів було те, як вони можуть допомогти зараз і як швидко це можна зробити: "Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо".

Також міністр зазначив, що питання вступу України до Альянсу завжди здавалося таким, що "не на часі", проте сама країна повинна просувати власний план дій.

"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", – додав посадовець.

Водночас напередодні високопоставлений представник Білого дому заявив, що в НАТО тривають дискусії в питанні запрошення України до Альянсу.