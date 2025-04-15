В Белом доме уверены, что Трамп видел приглашение Зеленского в Украину
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт убеждена, что президент США Дональд Трамп в курсе о приглашении Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом она заявила на брифинге.
Отвечая на вопрос, видел ли Трамп приглашение Зеленского и что американский лидер думает по этому поводу, чиновник сказала: "На самом деле, я не говорила с президентом об этом и о том, видел ли он предложение Зеленского".
В то же время она выразила убеждение, что глава Белого дома видел приглашение украинского президента.
"Уверена, что видел. Я не говорила с ним об этом. Я могу спросить его, что он думает", – добавила Левитт.
- Во время спора в Овальном кабинете Зеленский предлагал Трампу и Вэнсу посетить Украину и увидеть все своими глазами. Тогда Вэнс говорил, что видел войну, ведь смотрел сториз. Украинский президент повторил свое предложение 14 апреля.
- Зеленский неоднократно заявлял, что на Трампа и представителей администрации США оказывает влияние российская пропаганда. В частности, в феврале Трамп озвучивал российскую дезинформацию о его якобы низком рейтинге в 4%.
- В марте американцы, в частности Трамп и Уиткофф, повторяли путинскую ложь о якобы окружении украинских войск в Курской области.