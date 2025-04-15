В Белом доме уверены, что Трамп видел приглашение Зеленского в Украину

Представитель Белого дома Каролин Левитт сказала, что может узнать мнение президента США по поводу приглашения Зеленского в Украину

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт убеждена, что президент США Дональд Трамп в курсе о приглашении Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом она заявила на брифинге.

Отвечая на вопрос, видел ли Трамп приглашение Зеленского и что американский лидер думает по этому поводу, чиновник сказала: "На самом деле, я не говорила с президентом об этом и о том, видел ли он предложение Зеленского".

В то же время она выразила убеждение, что глава Белого дома видел приглашение украинского президента.

"Уверена, что видел. Я не говорила с ним об этом. Я могу спросить его, что он думает", – добавила Левитт.