У Білому домі упевнені, що Трамп бачив запрошення Зеленського до України

Речниця Білого дому Каролін Левітт сказала, що може дізнатися думку президента США з приводу запрошення Зеленського до України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт переконана, що президент США Дональд Трамп в курсі про запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це вона заявила на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи бачив Трамп запрошення Зеленського і що американський лідер думає з цього приводу, посадовиця сказала: "Насправді, я не говорила з президентом про це і про те, чи бачив він пропозицію Зеленського".

Водночас вона висловила переконання, що очільник Білого дому бачив запрошення українського президента.

"Впевнена, що бачив. Я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає", - додала Левітт.