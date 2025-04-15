У Білому домі упевнені, що Трамп бачив запрошення Зеленського до України
Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт переконана, що президент США Дональд Трамп в курсі про запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це вона заявила на брифінгу.
Відповідаючи на запитання, чи бачив Трамп запрошення Зеленського і що американський лідер думає з цього приводу, посадовиця сказала: "Насправді, я не говорила з президентом про це і про те, чи бачив він пропозицію Зеленського".
Водночас вона висловила переконання, що очільник Білого дому бачив запрошення українського президента.
"Впевнена, що бачив. Я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає", - додала Левітт.
- Під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленський пропонував Трампу і Венсу відвідати Україну і побачити все на власні очі. Тоді Венс казав, що бачив війну, адже дивився сториз. Український президент повторив свою пропозицію 14 квітня.
- Зеленський неодноразово заявляв, що на Трампа та представників адміністрації США впливає російська пропаганда. Зокрема, в лютому Трамп озвучував російську дезінформацію про його нібито низький рейтинг у 4%.
- У березні американці, зокрема Трамп і Віткофф, повторювали путінську брехню про нібито оточення українських військ у Курській області.