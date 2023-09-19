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В Болгарии нашли обломки дрона. Глава Минобороны страны: Война не обойдет нас стороной

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 06:43
В Болгарии нашли обломки дрона. Глава Минобороны страны: Война не обойдет нас стороной - Фото
Теодор Тагарев (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Болгарии Теодор Тагарев заявил, что война не обойдет стороной страну после обнаружения обломков дрона со взрывчаткой. Об этом он сообщил в комментарии CNN.

По его словам, он предполагает, что дрон связан с войной России против Украины, однако пока невозможно точно установить происхождение БПЛА. 

Он отметил, что это не первый подобный пережиток войны, который был обнаружен за пределами Украины и России. 

"Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной", — сказал Тагарев.

Ночью 18 сентября на черноморском побережье болгарского поселка Тюленево был обнаружен беспилотник с, вероятно, взрывчаткой.

Тюленево – населенный пункт страны-члена НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские "шахеды" и их обломки. Отсюда до Измаила 210 километров.

В ночь на 18 сентября Россия в очередной раз атаковала беспилотниками Измаильский район Одесской области. Силы ПВО сбили 11 вражеских целей, обошлось без пострадавших.

  • 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
  • 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.
  • Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

Читайте также: Румыния готова сбивать российские дроны в случае опасности – штаб обороны страны

Дмитрий Гриниченко
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войнанатоболгариядроны-камикадзеТеодор Тагарев
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