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У Болгарії знайшли уламки дрона. Глава Міноборони країни: Війна не омине нас стороною

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 06:43
У Болгарії знайшли уламки дрона. Глава Міноборони країни: Війна не омине нас стороною - Фото
Теодор Тагарев (Фото: скриншот з відео)

Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев заявив, що війна не омине країну після виявлення уламків дрона з вибухівкою. Про це він повідомив у коментарі CNN.

За його словами, він припускає, що дрон пов'язаний з війною Росії проти України, проте поки що неможливо точно встановити походження БПЛА.

Він зазначив, що це не перший подібний пережиток війни, який було виявлено за межами України та Росії.

"Вже є випадки падіння залишків дронів та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна омине нас", — сказав Тагарев.

Вночі 18 вересня на чорноморському узбережжі болгарського селища Тюленево було виявлено безпілотника з, ймовірно, вибухівкою.

Тюленево є населеним пунктом країни-члена НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські "шахеди" та їхні уламки. Звідси до Ізмаїла 210 кілометрів.

У ніч проти 18 вересня Росія вкотре атакувала безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили 11 ворожих цілей, минуло без постраждалих.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни виявили уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Дмитро Гриниченко
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війнаНАТОболгаріядрони-камікадзеТеодор Тагарев
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