В Чехии создадут координационную группу для защиты от дронов
Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от беспилотников. Об этом объявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время открытия дней НАТО в Мошнове, передает Radio Prague International.
По его словам, ее задача, помимо прочего, будет заключаться в мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер.
"Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников", – сказал Фиала.
Он добавил, что в группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, чешской армии, полиции и других структур.
"Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости", – подчеркнул чешский премьер.
Чиновник отметил, что этот шаг также соответствует вектору, которым развивается война России против Украины.
"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников", – акцентировал Фиала.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- 13 сентября в стране стартовала операция "Восточный страж" с участием самолетов стран-союзников. Чехия направила в Польшу три вертолета.
