В Чехии создадут координационную группу для защиты от дронов

Петр Фиала заявил, что правительство Чехии усиливает защиту от новых угроз, которые "наблюдаем в непосредственной близости"

Петр Фиала (Фото: Martin Divisek/EPA)

Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от беспилотников. Об этом объявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время открытия дней НАТО в Мошнове, передает Radio Prague International.

По его словам, ее задача, помимо прочего, будет заключаться в мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер.

"Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников", – сказал Фиала.

Он добавил, что в группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, чешской армии, полиции и других структур.

"Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости", – подчеркнул чешский премьер.

Чиновник отметил, что этот шаг также соответствует вектору, которым развивается война России против Украины.

"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников", – акцентировал Фиала.