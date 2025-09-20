У Чехії створять координаційну групу для захисту від дронів

Петр Фіала заявив, що уряд Чехії посилює захист від нових загроз, які "спостерігаємо у безпосередній близькості"

Петр Фіала (Фото: Martin Divisek/EPA)

Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотників. Про це оголосив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час відкриття Днів НАТО в Мошнові, передає Radio Prague International.

За його словами, її завдання, окрім іншого, полягатиме в моніторингу розвитку технологій та розробці відповідних заходів.

"Ми повинні реагувати на небезпеку, яка походить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян та бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників", – сказав Фіала.

Він додав, що до групи увійдуть експерти з міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, чеської армії, поліції та інших структур.

"Це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості", – наголосив чеський прем’єр.

Посадовець зазначив, що цей крок також відповідає вектору, яким розвивається війна Росії проти України.

"Ми просто зобов'язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників", – акцентував Фіала.