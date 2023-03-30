В Госдепе объяснили поддержку "гибридного" трибунала для Путина, который отвергает Украина

Соединенные Штаты поддерживают "гибридный трибунал" для российского диктатора Владимира Путина, потому что это, по утверждению Госдепа США, будет международный, интернационализированный трибунал, но на основе юридической системы Украины. Киев ранее давал понять, что Украину "гибридный трибунал" не устраивает. Об этом заявила официальная представительница Госдепа США Андреа Калан в интервью Радио Свобода.

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"США сейчас поддерживает этот "гибридный трибунал", потому что это будет как раз международный, интернационализированный, но на основе юридической системы Украины. Этот трибунал будет расположен не в Украине, а в другой европейской стране. Таким образом, мы можем гарантировать, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность. Это то, к чему мы все стремимся", – заявила Калан.

В Госдепе США уверены, что формат гибридного суда обеспечит, чтобы все виновные в преступлениях против Украины и против украинцев не избежали ответственности.

На уточняющий вопрос о том, предполагает ли гибридный трибунал взятие под стражу Путина, Калан ответила, что ордер на арест российского диктатора выдал Международный уголовный суд.

"Мы как раз видели, что МКС попросил арест Путина за то, что он совершил и творит против Украины. И все страны, являющиеся подписантами Римского устава, должны придерживаться этого. Так что есть разные формы", – ответила она.

По словам Калан, гибридный суд, детали которого еще нужно проработать, может стать ответом на требование быть наиболее легитимным и прозрачным, пользоваться международной поддержкой, делать все возможное, чтобы виновные не избежали ответственности.

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СПРАВКА. "Гибридный трибунал" предполагает суд, который будет действовать по законодательству Украины и сможет осуждать преступников в соответствии с Уголовным кодексом Украины, но будет работать в своей резиденции в Гааге. Судьями должны быть одновременно представители Украины и международные судьи. Сторонники этого формата говорят, что для Украины как жертвы агрессии иммунитет Путина как президента не имеет значения. Этот вариант подразумевает возможность заочного осуждения, которая есть в украинском УПК. В Киеве заявляют, что утверждение о снятии иммунитетов – спорное, а международная легитимность "гибридного трибунала" вызывает вопросы. Например, если Украина скажет, что осудила Путина, – кто согласится с тем, что речь идет о международном осуждении. Также возможен контраргумент, что у Украины есть конфликт интересов. Кроме того, Конституция Украины прямо запрещает создание специальных судов, а также обязывает суд выносить решение "именем Украины". Следовательно, для запуска "гибридного трибунала" нужно будет менять Конституцию, а это невозможно до завершения военного положения.

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Наталія Медведєва

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