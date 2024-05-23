В КНР назвали информацию разведки Британии "безответственным очернением Китая"

Ван Вэньбин (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Китая осудило слова британского министра обороны Гранта Шаппса о том, что американская и британская военные разведки имеют доказательства того, что "летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и Украину".

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Представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что страна осуждает "безосновательное и безответственное очернение Китая британским политиком".

"Мы отметили тот факт, что эти замечания британской стороны даже не были поддержаны ее "близким союзником" [США]", – заявил он.

Вэньбин заявил, что "Великобритания, а не Китай, подливает масла в огонь вокруг Украины" и это происходит "в то время, как Китай и международное сообщество прилагают все усилия для охлаждения ситуации, британская сторона в очередной раз сделала безответственные заявления, что вызывает тревогу".

Также он заявил, что Китай "хотел бы сказать британскому политику, что очернение Китая не поможет Великобритании выйти из затруднительного положения в отношении Украины, а тем более не решит сложные внутренние проблемы страны".

"Вместо того, чтобы безосновательно обвинять Китай, почему бы не взглянуть на то, какую роль сыграла сама Великобритания в украинском вопросе? Китай был и будет оставаться на стороне мира и диалога. Мы будем продолжать упорно работать над продвижением мирных переговоров и выступать против раздувания огня. В то же время мы будем защищать наши законные права и интересы", – добавил он.

22 мая министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит оказание России летальной помощи для использования в войне против Украины.

3 мая представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят, чтобы Китай намеревался принять украинскую формулу мира и работать над справедливым завершением российско-украинской войны.

5 мая впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности чтобы он повлиял на Путина в отношении войны в Украине.

Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву относительно завершения войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.

На следующий день Си находился с визитами в Сербии и Венгрии.

Ранее руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS), Азийской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта сообщал LIGA.net, что между российским диктатором и китайским лидером есть личная симпатия.

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