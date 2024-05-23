У КНР назвали інформацію розвідки Британії "безвідповідальним очорненням Китаю"

22 травня міністр оборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги

Ван Веньбін (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова британського міністра оборони Гранта Шаппса про те, що американська та британська військові розвідки мають докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і Україну".

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Речник МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що країна засуджує "безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком".

"Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником" [США]", – заявив він.

Веньбін заявив, що "Велика Британія, а не Китай, підливає олії у вогонь навколо України", і це відбувається "у той час, як Китай і міжнародна спільнота докладають усіх зусиль для охолодження ситуації, британська сторона вкотре зробила безвідповідальні заяви, що викликає занепокоєння".

Також він заявив, що Китай "хотів би сказати британському політику, що очорнення Китаю не допоможе Великій Британії вийти зі скрутного становища щодо України, а тим більше не вирішить складні внутрішні проблеми країни".

"Замість того, щоб безпідставно звинувачувати Китай, чому б не поглянути на те, яку роль відіграла сама Велика Британія в українському питанні? Китай був і залишатиметься на боці миру і діалогу. Ми будемо продовжувати наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і виступати проти роздмухування вогню. Водночас ми будемо захищати наші законні права та інтереси", – додав він.

22 травня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

3 травня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не бачать, щоб Китай мав намір прийняти українську формулу миру і працювати над справедливим завершенням російсько-української війни.

5 травня вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із Сі, зокрема задля того, щоб він вплинув на Путіна стосовно війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву стосовно завершення війни проти України, а також і надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

Наступного дня Сі перебував з візитами у Сербії та Угорщині.

Раніше керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS), Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта повідомляв LIGA.net, що між російським диктатором та китайським лідером є особиста симпатія.

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