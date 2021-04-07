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В Кремле отказываются говорить, когда отведут свои войска от границ Украины

07.04.2021, 18:16
В Кремле отказываются говорить, когда отведут свои войска от границ Украины - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго, насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий". Об этом сообщает РБК.

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"Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И российские вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным", — сказал Песков.

Издание пишет, что "по его словам, военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго", насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий".

На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает "информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".



Вадим Ребрина
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Россия Донбасс владимир путин дмитрий песков
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