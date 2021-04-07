В Кремле отказываются говорить, когда отведут свои войска от границ Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго, насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий". Об этом сообщает РБК.
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"Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И российские вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным", — сказал Песков.
Издание пишет, что "по его словам, военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго", насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий".
На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает "информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".
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- Глава Пентагона позвонил в Киев и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России". Аналогичное заявление сделал президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщала украинская сторона.
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории. США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
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