В Кремле отказываются говорить, когда отведут свои войска от границ Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго, насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий". Об этом сообщает РБК.

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"Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И российские вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным", — сказал Песков.

Издание пишет, что "по его словам, военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго", насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий".

На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает "информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. По мнению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, одной из причин военной активности РФ являются учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых начнется в мае.

31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.







Вадим Ребрина

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