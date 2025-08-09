В Литве хотят перенять опыт Украины в вопросе защиты от дронов

По словам литовского министра, последствия войны России против Украины давно вышли за пределы государственных границ

Кястутис Будрис (Фото: https://www.urm.lt/)

Министр иностранных дел Кястутис Будрис считает, что необходимо поучиться у Украины в вопросах укрепления противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с коллегами из Польши, Молдовы, Румынии и Украины, передает LRT.

"Укрепление противовоздушной обороны и возможностей борьбы с беспилотниками – задача, требующая скоординированных региональных действий. Мы могли бы перенять опыт и новейшие знания в этой области у Украины", – сказал он.

По словам литовского министра, вопрос безопасности воздушного пространства актуальный для всех восточных государств и соседей НАТО, так как последствия войны России против Украины выходят за рамки государственных границ и являются угрозой для безопасности "граждан и критической инфраструктуры".