В Литве хотят перенять опыт Украины в вопросе защиты от дронов
Министр иностранных дел Кястутис Будрис считает, что необходимо поучиться у Украины в вопросах укрепления противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с коллегами из Польши, Молдовы, Румынии и Украины, передает LRT.
"Укрепление противовоздушной обороны и возможностей борьбы с беспилотниками – задача, требующая скоординированных региональных действий. Мы могли бы перенять опыт и новейшие знания в этой области у Украины", – сказал он.
По словам литовского министра, вопрос безопасности воздушного пространства актуальный для всех восточных государств и соседей НАТО, так как последствия войны России против Украины выходят за рамки государственных границ и являются угрозой для безопасности "граждан и критической инфраструктуры".
- Дроны в последние месяцы часто залетают на территорию Литвы. Так, 10 июля БпЛА "Гербера" упала на территории страны, залетев из Беларуси. А через шесть дней местные пограничники сбили еще один БпЛА, который залетел из Беларуси и, вероятно, не был военным.
- Утром 28 июля дрон "Гербера" также залетел в Литву со стороны Беларуси. В ответ Вильнюс пообещал усилить ПВО.
- БпЛА искали несколько дней, и нашли 1 августа на территории полигона. В тот же день страна выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства. 5 августа выяснилось, что этот беспилотник был со взрывным устройством.
