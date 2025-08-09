У Литві хочуть перейняти досвід України в питанні захисту від дронів
Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс вважає, що необхідно повчитися в України в питаннях зміцнення протиповітряної оборони та протидії безпілотникам. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з колегами з Польщі, Молдови, Румунії та України, передає LRT.
"Зміцнення протиповітряної оборони і можливостей боротьби з безпілотниками – завдання, що вимагає скоординованих регіональних дій. Ми могли б перейняти досвід і новітні знання в цій галузі в України", – сказав він.
За словами литовського міністра, питання безпеки повітряного простору актуальне для всіх східних держав і сусідів НАТО, тому що наслідки війни Росії проти України виходять за рамки державних кордонів і є загрозою для безпеки "громадян і критичної інфраструктури".
- Дрони останніми місяцями часто залітають на територію Литви. Так, 10 липня БпЛА "Гербера" впала на території країни, залетівши з Білорусі. А через шість днів місцеві прикордонники збили ще один БпЛА, який залетів із Білорусі і, ймовірно, не був військовим.
- Уранці 28 липня дрон "Гербера" також залетів до Литви з боку Білорусі. У відповідь Вільнюс пообіцяв посилити ППО.
- БпЛА шукали кілька днів і знайшли 1 серпня на території полігону. Того самого дня країна висловила Білорусі протест у зв'язку з порушенням повітряного простору. 5 серпня з'ясувалося, що цей безпілотник містив вибуховий пристрій.
Коментарі (0)