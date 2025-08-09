У Литві хочуть перейняти досвід України в питанні захисту від дронів

За словами литовського міністра, наслідки війни Росії проти України давно вийшли за межі державних кордонів

Кястутіс Будріс (Фото: https://www.urm.lt/)

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс вважає, що необхідно повчитися в України в питаннях зміцнення протиповітряної оборони та протидії безпілотникам. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з колегами з Польщі, Молдови, Румунії та України, передає LRT.

"Зміцнення протиповітряної оборони і можливостей боротьби з безпілотниками – завдання, що вимагає скоординованих регіональних дій. Ми могли б перейняти досвід і новітні знання в цій галузі в України", – сказав він.

За словами литовського міністра, питання безпеки повітряного простору актуальне для всіх східних держав і сусідів НАТО, тому що наслідки війни Росії проти України виходять за рамки державних кордонів і є загрозою для безпеки "громадян і критичної інфраструктури".