В НАТО оценили операцию "Паутина": Если бы я сидел в Кремле, я бы не обрадовался
Директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс высоко оценил украинскую операцию "Паутина". За ней было интересно наблюдать, и в Кремле, вероятно, не обрадовались, рассказал он в интервью Радио Свобода.
"Если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался тому, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены. Я думаю, что мы должны продолжать наблюдать за тем, как обе стороны участвуют в конфликте", – отметил он.
По словам Стокса, для НАТО важно понять, как именно Россия ведет эту войну против Украины, и извлечь из этого определенные уроки. В случае, если когда-либо возникнет конфликт с Москвой, необходимо понимать, как может развиваться противостояние.
"Россия – ядерный противник. А мы – ядерный альянс. И это была бы совершенно другая ситуация... Так что это одна из тех вещей, когда в конфликтах по всему миру нам нужно следить за этим и нам нужно видеть, как характер войны продолжает изменяться, появляются новые технологии", – отметил он.
По словам Стокса, пример войны между Украиной и Россией и операции Сил обороны против врага заставляют многие страны переосмыслить, как должны выглядеть их вооруженные силы.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% от всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет 7 млрд долларов.
- Это была самая дальнобойная операция Украины, а "офис" находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина", а источники LIGA.net – кадры подготовки к операции.
- Президент Зеленский сообщал, что водители фур в России, из которых вылетали дроны, не знали о своем участии в операции. А глава СБУ Малюк рассказал, что даже пришлось дать взятку российским таможенникам.