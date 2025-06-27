В НАТО оценили операцию "Паутина": Если бы я сидел в Кремле, я бы не обрадовался

НАТО наблюдало за операцией "Паутина", чтобы иметь представление о ситуации на случай противостояния с Россией

Операция "Паутина" (скриншот с видео СБУ)

Директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс высоко оценил украинскую операцию "Паутина". За ней было интересно наблюдать, и в Кремле, вероятно, не обрадовались, рассказал он в интервью Радио Свобода.

"Если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался тому, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены. Я думаю, что мы должны продолжать наблюдать за тем, как обе стороны участвуют в конфликте", – отметил он.

По словам Стокса, для НАТО важно понять, как именно Россия ведет эту войну против Украины, и извлечь из этого определенные уроки. В случае, если когда-либо возникнет конфликт с Москвой, необходимо понимать, как может развиваться противостояние.

"Россия – ядерный противник. А мы – ядерный альянс. И это была бы совершенно другая ситуация... Так что это одна из тех вещей, когда в конфликтах по всему миру нам нужно следить за этим и нам нужно видеть, как характер войны продолжает изменяться, появляются новые технологии", – отметил он.

По словам Стокса, пример войны между Украиной и Россией и операции Сил обороны против врага заставляют многие страны переосмыслить, как должны выглядеть их вооруженные силы.