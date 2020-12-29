В Нацполиции ответили НАБУ по делу Микитася тем же: предостерегли от вмешательства

В Нацполиции заявили, что их подозрение экс-владельцу Укрбуда Максиму Микитасю в похищении человека и вымогательстве никак не связано с расследованием НАБУ против Микитася.

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"Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений – похищение человека и вымогательство. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

В полиции отмечают, что в видео, которое раскритиковало НАБУ, обнародовали не все доказательства против Микитася.

Там заявили, что уголовное дело полиции против экс-главы Укрбуда "не имеет ничего общего" с уголовным производством, которое расследует НАБУ.

"Нацполиция призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом", – говорится в заявлении полиции.

Вадим Ребрина

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