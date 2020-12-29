В Нацполиции ответили НАБУ по делу Микитася тем же: предостерегли от вмешательства
В Нацполиции заявили, что их подозрение экс-владельцу Укрбуда Максиму Микитасю в похищении человека и вымогательстве никак не связано с расследованием НАБУ против Микитася.
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"Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений – похищение человека и вымогательство. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов", – говорится в заявлении.
В полиции отмечают, что в видео, которое раскритиковало НАБУ, обнародовали не все доказательства против Микитася.
Там заявили, что уголовное дело полиции против экс-главы Укрбуда "не имеет ничего общего" с уголовным производством, которое расследует НАБУ.
"Нацполиция призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом", – говорится в заявлении полиции.
- 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Укрбуда, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в СБУ.
- В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому. Там напомнили, что коррупционные преступления в высших эшелонах власти может расследовать только НАБУ, и ОГП не имел права передавать дело другому органу.
- В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.
- Именно по причине смены подследственности суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.
- Вчера полиция предъявила главному подозреваемому в деле Укрбуда Микитасю, который дал показания против Татарова, новое подозрение по делу, не связанному с коррупцией. В НАБУ в связи с этим заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро в интересах Татарова.
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