UA

В Нацполиции ответили НАБУ по делу Микитася тем же: предостерегли от вмешательства

29.12.2020, 21:07
В Нацполиции ответили НАБУ по делу Микитася тем же: предостерегли от вмешательства - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

В Нацполиции заявили, что их подозрение экс-владельцу Укрбуда Максиму Микитасю в похищении человека и вымогательстве никак не связано с расследованием НАБУ против Микитася.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Фигуранту объявили о подозрении в совершении двух тяжких преступлений – похищение человека и вымогательство. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

В полиции отмечают, что в видео, которое раскритиковало НАБУ, обнародовали не все доказательства против Микитася.

Там заявили, что уголовное дело полиции против экс-главы Укрбуда "не имеет ничего общего" с уголовным производством, которое расследует НАБУ.

"Нацполиция призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом", – говорится в заявлении полиции.

  • 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Укрбуда, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в СБУ
  • В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому. Там напомнили, что коррупционные преступления в высших эшелонах власти может расследовать только НАБУ, и ОГП не имел права передавать дело другому органу. 
  • В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.
  • Именно по причине смены подследственности суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.
  • Вчера полиция предъявила главному подозреваемому в деле Укрбуда Микитасю, который дал показания против Татарова, новое подозрение по делу, не связанному с коррупцией. В НАБУ в связи с этим заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро в интересах Татарова.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
полиция набу максим микитась укрбуд Олег Татаров

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 