В Нежине из-за отключения света школы переводят на дистанционку, вода будет дважды в день
В Нежине Черниговской области из-за отключения света все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, а воду будут подавать по графику дважды в день. Об этом сообщил мэр Александр Кодол.
По его словам, с 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение. В то же время водоснабжение будет подаваться по графикам – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.
Мэр добавил, что все объекты критической инфраструктуры, в частности водоканал и больницы, работают на генераторах.
Также в городе было развернуто восемь "пунктов несокрушимости".
- 1 октября Россия ударила по энергообъекту в Славутиче дронами, из-за чего без света осталась и Черниговская область. В Славутиче возникли пожары, а на ЗАЭС произошел блэкаут, который длился более трех часов.
- В результате атаки в Чернигове свет по жесткому графику, школы и садики работают дистанционно, не работает часть котельных.
- Военные в комментарии LIGA.net объяснили, что атаками по Черниговской области РФ нагнетает атмосферу. Новое наступление враг не готовит.
