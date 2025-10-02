В Нежине из-за отключения света школы переводят на дистанционку, вода будет дважды в день

В Нежине после российских ударов по энергообъектам полностью отсутствует электроснабжение

В Нежине Черниговской области из-за отключения света все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, а воду будут подавать по графику дважды в день. Об этом сообщил мэр Александр Кодол.

По его словам, с 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение. В то же время водоснабжение будет подаваться по графикам – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.

Мэр добавил, что все объекты критической инфраструктуры, в частности водоканал и больницы, работают на генераторах.

Также в городе было развернуто восемь "пунктов несокрушимости".