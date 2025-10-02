У Ніжині через відключення світла школи переводять на "дистанційку", а вода буде двічі на день

У Ніжині після російських ударів по енергооб'єктах повністю відсутнє електропостачання

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

У Ніжині Чернігівської області через відключення світла всі освітні заклади переходять на дистанційне навчання, а воду подаватимуть за графіком двічі на день. Про це повідомив мер Олександр Кодол.

За його словами, з 6 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційне навчання. Водночас водопостачання подаватиметься за графіками – з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 21:00.

Мер додав, що усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах.

Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності".