У Ніжині через відключення світла школи переводять на "дистанційку", а вода буде двічі на день
У Ніжині Чернігівської області через відключення світла всі освітні заклади переходять на дистанційне навчання, а воду подаватимуть за графіком двічі на день. Про це повідомив мер Олександр Кодол.
За його словами, з 6 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційне навчання. Водночас водопостачання подаватиметься за графіками – з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 21:00.
Мер додав, що усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах.
Також у місті було розгорнуто вісім "пунктів незламності".
- 1 жовтня Росія вдарила по енергооб'єкту в Славутичі дронами, через що без світла залишилася й Чернігівська область. У Славутичі виникли пожежі, а на ЗАЕС стався блекаут, який тривав понад три години.
- Внаслідок атаки в Чернігові світло за жорстким графіком, школи та садочки працюють дистанційно, не працює частина котелень.
- Військові в коментарі LIGA.net пояснили, що атаками по Чернігівській області РФ нагнітає атмосферу. Новий наступ ворог не готує.
