В первый день нового года ВСУ сбили девять из 10 российских ударных дронов

После массированной атаки в новогоднюю ночь днем 1 января оккупанты снова запустили "шахеды" по Украине

Иллюстративное фото - Анатолий Штефан, Facebook

Днем 1 января Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять из 10 вражеских целей, сообщило Командование воздушных сил.

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Военные отметили, что около 14:00 оккупанты атаковали ударными БпЛА с северного направления. Кроме дронов, ВСУ также сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Сегодня днем продолжалась атака россиян "шахедами". Сообщалось о работе сил ПВО в Киевской области и уничтожении двух ударных дронов россиян в Сумской области. Также есть попадание "шахеда" в двухэтажный дом в Сумской области, в результате чего погибли два человека.

В Киевской области зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов.

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БПЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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