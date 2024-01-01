У перший день нового року ЗСУ збили дев’ять з 10 російських ударних дронів

Після масованої атаки у новорічну ніч вдень 1 січня окупанти знову запустили "шахеди" по Україні

Ілюстративне фото - Анатолій Штефан, Facebook

Вдень 1 січня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять з 10 ворожих цілей, повідомило Командування Повітряних сил.

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Військові зазначили, що близько 14:00 окупанти атакували ударними БпЛА з північного напрямку. Крім дронів, ЗСУ також збили керовану авіаракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Сьогодні вдень тривала атака росіян "шахедами". Повідомлялось про роботу сил ППО у Київській області та знищення двох ударних дронів росіян у Сумській області. Також є влучання "шахеда" у двоповерховий будинок у Сумській області, внаслідок чого загинули дві людини.

У Київській області зафіксовано падіння уламків у декількох населених пунктах двох районів.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

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