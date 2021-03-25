В СНБО объяснили, почему не реагируют на санкции США по Коломойскому, Деркачу и Дубинскому
СНБО не реагирует на санкции США против олигарха Игоря Коломойского и внефракционных нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, так как не получал соответствующих документов от американской стороны. Об этом в эфире радио НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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У него спросили, почему Украина не реагирует на санкции США против названых лиц и, может ли это сделать СНБО. Данилов ответил, что СНБО работает с документами, а не эмоциями.
"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после этого могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите", – объяснил он.
По словам Данилова, сегодня в украинских институциях нет таких документов о Коломойском, Дубинском или Деркаче. Поэтому СНБО и не может их официально рассматривать.
Если же документы против названых лиц появятся, то это будет вопрос другого порядка, отметил Данилов.
- 10 сентября 2020-го США ввели санкции против Деркача, 11 января 2021-го – против Дубинского и медиаресурсов Деркача, 5 марта – ввели визовые санкции против Коломойского и его окружения.
- Президент Владимир Зеленский поддержал санкции США против Коломойского. Дубинского же исключили из фракции Слуги народа, а затем и из партии.
- Начиная с февраля 2021-го СНБО ввел санкции против ряда лиц и организаций, в частности, против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения, президента-беглеца Виктора Януковича и предателей Украины.
- Последний пакет санкций СНБО был принят 23 марта против чиновников МВД и ФСБ РФ, также был заблокирован ряд пропагандистских сайтов.
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