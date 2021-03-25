В СНБО объяснили, почему не реагируют на санкции США по Коломойскому, Деркачу и Дубинскому

СНБО не реагирует на санкции США против олигарха Игоря Коломойского и внефракционных нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, так как не получал соответствующих документов от американской стороны. Об этом в эфире радио НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У него спросили, почему Украина не реагирует на санкции США против названых лиц и, может ли это сделать СНБО. Данилов ответил, что СНБО работает с документами, а не эмоциями.

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после этого могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите", – объяснил он.

По словам Данилова, сегодня в украинских институциях нет таких документов о Коломойском, Дубинском или Деркаче. Поэтому СНБО и не может их официально рассматривать.

Если же документы против названых лиц появятся, то это будет вопрос другого порядка, отметил Данилов.

Читайте также: Деркач под контролем Путина сыграл важную роль в попытке влияния на выборы в США: разведка

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.