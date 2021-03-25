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В СНБО объяснили, почему не реагируют на санкции США по Коломойскому, Деркачу и Дубинскому

25.03.2021, 17:35
В СНБО объяснили, почему не реагируют на санкции США по Коломойскому, Деркачу и Дубинскому - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

СНБО не реагирует на санкции США против олигарха Игоря Коломойского и внефракционных нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, так как не получал соответствующих документов от американской стороны. Об этом в эфире радио НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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У него спросили, почему Украина не реагирует на санкции США против названых лиц и, может ли это сделать СНБО. Данилов ответил, что СНБО работает с документами, а не эмоциями. 

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после этого могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите", – объяснил он.

По словам Данилова, сегодня в украинских институциях нет таких документов о Коломойском, Дубинском или Деркаче. Поэтому СНБО и не может их официально рассматривать.

Если же документы против названых лиц появятся, то это будет вопрос другого порядка, отметил Данилов.

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Марк Сировой
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снбо игорь коломойский александр дубинский Алексей Данилов сакнции андрей декрач
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