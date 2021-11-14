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В СНБО пригрозили ответственностью "дельцам", которые захотят за деньги "помочь" мигрантам

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 21:21
В СНБО пригрозили ответственностью
Алексей Резников и Алексей Данилов (Скриншот с видео Волынской ОГА)

Министр обороны Алексей Резников и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупредили об уголовной ответственности за помощь нелегалам в пересечении границы. Об этом они заявили во время брифинга по итогам заседания СНБО, которое прошло сегодня в Луцке на фоне кризиса с мигрантами на польско-беларуской границе.

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Глава Минобороны обратился к "дельцам", живущим в пяти областях, граничащих с Беларусью (Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской, – ред.). Он заявил, что если вдруг кто-то захочет заработать денег на "помощи" мигрантам в пересечении украинской границы, за это будет криминальная ответственность, так как это вопрос нацбезопасности.

"Кто будет предоставлять такую помощь и за деньги продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону", – заявил Резников.

Данилов также напомнил об отмене уголовной ответственности за пересечение границы, однако подчеркнул, что осталась статья за помощь этим людям.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников граница беларусь Алексей Данилов мигранты снбо
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