В СНБО пригрозили ответственностью "дельцам", которые захотят за деньги "помочь" мигрантам
Министр обороны Алексей Резников и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупредили об уголовной ответственности за помощь нелегалам в пересечении границы. Об этом они заявили во время брифинга по итогам заседания СНБО, которое прошло сегодня в Луцке на фоне кризиса с мигрантами на польско-беларуской границе.
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Глава Минобороны обратился к "дельцам", живущим в пяти областях, граничащих с Беларусью (Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской, – ред.). Он заявил, что если вдруг кто-то захочет заработать денег на "помощи" мигрантам в пересечении украинской границы, за это будет криминальная ответственность, так как это вопрос нацбезопасности.
"Кто будет предоставлять такую помощь и за деньги продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону", – заявил Резников.
Данилов также напомнил об отмене уголовной ответственности за пересечение границы, однако подчеркнул, что осталась статья за помощь этим людям.
- 8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и разбили палаточный лагерь на границе. 10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
- Сегодня в граничащем с Беларусью Луцке прошло заседание СНБО в связи с ситуацией на польско-беларуской границе. Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ".
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