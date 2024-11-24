В Тбилиси оппозиция начала устанавливать палатки перед грузинским парламентом – видео

Митингующие разгружают автомобили с палатками, генераторами, ковриками и продуктами. Организаторы акции планируют остаться у здания на ночь

Фото: Telegram Tbilisi life

В столице Грузии Тбилиси протестующие против результатов выборов начали устанавливать палатки перед парламентом.

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Проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" сообщил, что возле парламентского здания мобилизованы сотрудники полиции, вероятно, митингующих не пропустят к верхнему входу в здание.

В то же время возле парламента оппозиция разгружает автомобили с палатками, генераторами, ковриками и продуктами. Организаторы акции планируют остаться у здания на ночь.

В 21:06 по Киеву медиа NEWSGEORGIA опубликовало видео с первыми палатками на проспекте Руставели возле парламента:

Тем временем записи показывают, что полицейские стоят стеной и блокируют доступ протестующих к боковым входам парламента.

В то же время ранее стало известно, что полиция не пропускает в парламент автоколонну людей, приехавших из регионов – часть водителей бросили машины на площади Республики и пошли к властному зданию пешком, передает NEWSGEORGIA.

Силовики же мотивировали свое решение тем, что на проспекте Руставели находится много людей, и передвижение машин может оказаться небезопасным.

В понедельник, 25 ноября, пророссийская правящая партия Грузинская мечта запланировала проведение первого заседания парламента после выборов – оппозиция не признает результаты голосования из-за фальсификаций и соответственно бойкотирует это заседание.