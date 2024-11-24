В Тбилиси оппозиция начала устанавливать палатки перед грузинским парламентом – видео
В столице Грузии Тбилиси протестующие против результатов выборов начали устанавливать палатки перед парламентом.
Проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" сообщил, что возле парламентского здания мобилизованы сотрудники полиции, вероятно, митингующих не пропустят к верхнему входу в здание.
В то же время возле парламента оппозиция разгружает автомобили с палатками, генераторами, ковриками и продуктами. Организаторы акции планируют остаться у здания на ночь.
В 21:06 по Киеву медиа NEWSGEORGIA опубликовало видео с первыми палатками на проспекте Руставели возле парламента:
Тем временем записи показывают, что полицейские стоят стеной и блокируют доступ протестующих к боковым входам парламента.
В то же время ранее стало известно, что полиция не пропускает в парламент автоколонну людей, приехавших из регионов – часть водителей бросили машины на площади Республики и пошли к властному зданию пешком, передает NEWSGEORGIA.
Силовики же мотивировали свое решение тем, что на проспекте Руставели находится много людей, и передвижение машин может оказаться небезопасным.
В понедельник, 25 ноября, пророссийская правящая партия Грузинская мечта запланировала проведение первого заседания парламента после выборов – оппозиция не признает результаты голосования из-за фальсификаций и соответственно бойкотирует это заседание.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли столкновения. Среди прочего, сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле. Впоследствии прокуратура приступила к расследованию 47 фактов вероятных нарушений на выборах.
- После того, как ЦИК объявила победу на выборах пророссийской Грузинской мечты, оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 4 ноября оппозиция в Грузии объявила о начале ежедневных протестов. 5 ноября суд в Грузии подтвердил нарушение тайны голосования на 30 участках.
- 19 ноября грузинские силовики снесли установленный накануне палаточный городок протестующих возле Тбилисского государственного университета, оттеснив их оттуда.