У Тбілісі опозиція почала встановлювати намети перед грузинським парламентом – відео

Мітингарі розвантажують автівки з наметами, генераторами, килимками та продуктами. Організатори акції планують залишися біля будівлі на ніч

Фото: Telegram Tbilisi life

У столиці Грузії Тбілісі протестувальники проти результатів виборів почали встановлювати намети перед парламентом. Кадри з місця подій публікують місцеві ресурси.

Проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу" повідомив, що біля парламентської будівлі мобілізовані працівники поліції, ймовірно, мітингарів не пропустять до верхнього входу до будівлі.

Водночас біля парламенту опозиція розвантажує автівки з наметами, генераторами, килимками та продуктами. Організатори акції планують залишися біля будівлі на ніч.

О 21:06 за Києвом медіа NEWSGEORGIA опублікувало відео з першими наметами на проспекті Руставелі біля парламенту:

Тим часом записи показують, що поліціянти стоять стіною й блокують доступ протестувальників до бокових входів парламенту. Уже з'явилося відео, як на тлі силовиків жінка тримає прапори Грузії та Євросоюзу:

Водночас раніше стало відомо, що поліція не пропускає до парламенту автоколону людей, що приїхали з регіонів, – натомість частина водіїв кинули машини на площі Республіки й пішли до владної будівлі пішки, передає NEWSGEORGIA.

Силовики ж мотивували своє рішення тим, що на проспекті Руставелі перебуває багато людей, й пересування машин може бути небезпечним.

У понеділок, 25 листопада, проросійська керівна партія Грузинська мрія запланувала проведення першого засідання парламенту після виборів – опозиція не визнає результатів голосування через фальсифікації й відповідно бойкотує це засідання.