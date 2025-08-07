В воды Литвы зашла российская лодка. Правоохранители исследуют детали инцидента
В территориальные воды Литвы зашла российская лодка. Правоохранители проверяют этот факт, чтобы принять решение о начале расследования, передает LRT.
Инцидент случился 2 августа в Куршском заливе – в районе поселка Нида на западе страны в территориальных водах Литвы был замечен неизвестный объект. Сперва появилась информация о том, что это морской дрон, но глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев сообщил, что это было прогулочное судно с людьми на борту.
"Это был прогулочный катер. Было нарушение, которое наши службы зафиксировали и отреагировали соответствующим образом", – сказал он.
По словам Любаева, нарушение было недолгим – судно вскоре вернулось в российские территориальные воды. Российских пограничников проинформировали об инциденте, и они якобы также признали факт нарушения.
По предварительным данным, нарушение было непреднамеренным.
"Из-за навигационных помех иногда случаются такие случаи, что люди, находясь в пограничных водах, не всегда ориентируются из-за подавленных сигналов", – сказал руководитель Службы охраны государственной границы.
Сейчас идет проверка обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято решение о начале досудебного расследования.
- В Литву также регулярно залетают дроны из Беларуси. 10 июля "Гербера" упала на территории страны. А через шесть дней местные пограничники сбили еще один БпЛА, который залетел из Беларуси и, вероятно, не был военным.
- Еще один дрон залетел утром 28 июля 2025 года. В ответ Вильнюс пообещал усилить ПВО.
- Уже 1 августа дрон нашли на территории Литвы, и в тот же день страна выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства. 5 августа выяснилось, что этот беспилотник содержал взрывное устройство.
