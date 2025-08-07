У води Литви зайшов російський човен. Правоохоронці досліджують деталі інциденту

За наявними даними, порушення водних територіальних кордонів не було навмисним

Катер (Ілюстративне фото: ресурси росіян)

У територіальні води Литви зайшов російський човен. Правоохоронці перевіряють цей факт, щоб ухвалити рішення про початок розслідування, передає LRT.

Інцидент трапився 2 серпня в Куршській затоці – в районі селища Ніда на заході країни в територіальних водах Литви було помічено невідомий об'єкт. Спершу з'явилася інформація про те, що це морський дрон, але голова Служби охорони державного кордону Рустам Любаєв повідомив, що це було прогулянкове судно з людьми на борту.

"Це був прогулянковий катер. Було порушення, яке наші служби зафіксували і відреагували відповідним чином", – сказав він.

За словами Любаєва, порушення було недовгим – судно незабаром повернулося в російські територіальні води. Російських прикордонників проіфнормували про інцидент, і вони нібито також визнали факт порушення.

За попередніми даними, порушення було ненавмисним.

"Через навігаційні перешкоди іноді трапляються такі випадки, що люди, перебуваючи в прикордонних водах, не завжди орієнтуються через пригнічені сигнали", – сказав керівник Служби охорони державного кордону.

Наразі триває перевірка обставин інциденту. За її результатами буде ухвалено рішення про початок досудового розслідування.