У води Литви зайшов російський човен. Правоохоронці досліджують деталі інциденту
У територіальні води Литви зайшов російський човен. Правоохоронці перевіряють цей факт, щоб ухвалити рішення про початок розслідування, передає LRT.
Інцидент трапився 2 серпня в Куршській затоці – в районі селища Ніда на заході країни в територіальних водах Литви було помічено невідомий об'єкт. Спершу з'явилася інформація про те, що це морський дрон, але голова Служби охорони державного кордону Рустам Любаєв повідомив, що це було прогулянкове судно з людьми на борту.
"Це був прогулянковий катер. Було порушення, яке наші служби зафіксували і відреагували відповідним чином", – сказав він.
За словами Любаєва, порушення було недовгим – судно незабаром повернулося в російські територіальні води. Російських прикордонників проіфнормували про інцидент, і вони нібито також визнали факт порушення.
За попередніми даними, порушення було ненавмисним.
"Через навігаційні перешкоди іноді трапляються такі випадки, що люди, перебуваючи в прикордонних водах, не завжди орієнтуються через пригнічені сигнали", – сказав керівник Служби охорони державного кордону.
Наразі триває перевірка обставин інциденту. За її результатами буде ухвалено рішення про початок досудового розслідування.
- У Литву також регулярно залітають дрони з Білорусі. 10 липня "Гербера" впала на території країни. А за шість днів місцеві прикордонники збили ще один БпЛА, який залетів із Білорусі та, ймовірно, не був військовим.
- Ще один дрон залетів уранці 28 липня 2025 року. У відповідь Вільнюс пообіцяв посилити ППО.
- Уже 1 серпня дрон знайшли на території Литви, і того ж дня країна висловила Білорусі протест у зв'язку з порушенням повітряного простору. 5 серпня з'ясувалося, що цей безпілотник містив вибуховий пристрій.
Коментарі (0)