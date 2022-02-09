Валенса: Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву

Президент Польши в 1990—1995 годах Лех Валенса считает, что "весь мир должен мобилизоваться, чтобы не допустить нападения на Украину", и что лидер РФ Владимир Путин "зашел слишком далеко". Он заявил об этом в интервью для Rzeczpospolita.

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"Я очень уважал Путина и поддерживал его – говорил, что у России есть проблемы, но это великая страна. Но на этот раз он зашел слишком далеко", – сказал Валенса.

Он считает, что Европе "нельзя отступать", потому что "каждая следующая атака будет еще хуже".

"Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", – сказал ветеран польской политики.

В ответ на вопрос журналиста, что в таком случае будет с завязанными на сотрудничество с Россией интересами Германии и Франции, Валенса ответил, что "эти интересы все равно будут разрушены, если позволить Путину напасть на Украину".

Политик считает, что для поддержки Украины "Польша должна сделать все возможное, даже объявить набор добровольцев".

"Это наш общий интерес – ни шагу назад", – сказал Валенса.

В 2018 году Лех Валенса сказал, что с Россией не нужно ссориться, а следует "договориться".

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Сергей Бережной

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