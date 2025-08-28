Великобритания заявила, что российские атаки только усиливают западную поддержку Украины

Британское правительство призвало к немедленному прекращению "бессмысленных убийств и разрушений" в Украине

Последствия российского удара по Киеву (Фото: Telegram Зеленского)

Министерство иностранных дел Великобритании осудило российскую атаку на Киев 28 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 18 человек, а также были повреждены здания Британского совета и представительства ЕС. Об этом сообщает британский правительственный портал.

Ведомство заявило, что нападения России на мирное население и города Украины, включая Киев, являются эскалацией войны и еще больше саботируют международные мирные усилия.

"Мы ясно дали понять россиянам, что такие действия только усилят решимость Великобритании и Запада поддерживать Украину и положить конец этой неоправданной войне", – говорится в заявлении.

Великобритания вновь призвала к прекращению агрессии в Украине.

"Россия должна немедленно прекратить эти бессмысленные убийства и разрушения", – заявило британское Министерство иностранных дел.