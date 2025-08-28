Великобритания заявила, что российские атаки только усиливают западную поддержку Украины
Министерство иностранных дел Великобритании осудило российскую атаку на Киев 28 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 18 человек, а также были повреждены здания Британского совета и представительства ЕС. Об этом сообщает британский правительственный портал.
Ведомство заявило, что нападения России на мирное население и города Украины, включая Киев, являются эскалацией войны и еще больше саботируют международные мирные усилия.
"Мы ясно дали понять россиянам, что такие действия только усилят решимость Великобритании и Запада поддерживать Украину и положить конец этой неоправданной войне", – говорится в заявлении.
Великобритания вновь призвала к прекращению агрессии в Украине.
"Россия должна немедленно прекратить эти бессмысленные убийства и разрушения", – заявило британское Министерство иностранных дел.
- Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажный дом, разрушен подъезд. В столице известно о 18 погибших, среди которых четверо детей.
- В целом оккупанты ночью выпустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.
- В результате массированной российской атаки, в частности, были повреждены здания представительства Европейского Союза и Британского совета.
- ЕС и Великобритания вызывают российских послов из-за повреждений дипломатических представительств в Киеве.
