Велика Британія заявила, що атаки Росії лише посилюють західну підтримку України

Наслідки російського удару по Києву (Фото: Telegram Зеленського)

Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило російську атаку по Києву 28 серпня, внаслідок якої загинуло щонайменше 18 людей та були пошкоджені, зокрема, будівлі Британської ради та делегації ЄС. Про це повідомляє британський урядовий портал.

Відомство заявило, що напади Росії на українське мирне населення та міста, включно з Києвом, є ескалацією війни та ще більше саботують міжнародні мирні зусилля.

"Ми чітко дали росіянам зрозуміти, що такі дії лише посилять рішучість Великої Британії та Заходу підтримувати Україну та покласти край цій невиправданій війні", – йдеться у повідомленні.

Велика Британія вчергове закликала припинити агресію в Україні.

"Росія повинна негайно припинити ці безглузді вбивства та руйнування", – заявило британське МЗС.