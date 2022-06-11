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Вероятность эскалации в Молдове из-за Приднестровья достаточно высока – вице-премьер

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 13:31
Вероятность эскалации в Молдове из-за Приднестровья достаточно высока – вице-премьер - Фото
Олег Серебрян (Фото - скриншот из видео)

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян считает довольно высокой вероятность, что конфликт в Приднестровье может снова перерасти в открытое столкновение. Об этом он сказал в эфире RTR Moldova.

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Серебрян полагает, что руководство оккупированного Россией Приднестровья не желает обострения конфликта в регионе, особенно на фоне войны в Украине. "Я не чувствовал у партеров по переговорному процессу желания обострить этот конфликт", – сказал он.

Однако, несмотря на это, "конфликт может перерасти, теоретически, в открытое столкновение".  Вероятность такого сценария Серебрян оценил "по 10-балльной шкале в 4-5 баллов".

Вице-премьер сказал, что Молдова заинтересована в том, чтобы представителей ОБСЕ допустили к материалам расследования попыток дестабилизации в регионе. 

Серебрян считает, что фактор Приднестровья не должен препятствовать получению Молдовой статуса страны-кандидата ЕС. 

"Все три государства, подавшие заявки на получение статуса кандидатов на присоединение, имеют территориальные конфликты", – сказал он.

Он также заявил, что Европейский Союз чувствует моральный долг перед Украиной, но если Украине дадут статус кандидата из-за войны, Молдове "надо дать этот статус, потому что мы сумели сохранить мир".

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.

Читайте мнение: Приднестровье: козырь десятилетней выдержки.

Сергей Бережной
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Молдова приднестровье Олег Серебрян
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