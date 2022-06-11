Вероятность эскалации в Молдове из-за Приднестровья достаточно высока – вице-премьер
Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян считает довольно высокой вероятность, что конфликт в Приднестровье может снова перерасти в открытое столкновение. Об этом он сказал в эфире RTR Moldova.
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Серебрян полагает, что руководство оккупированного Россией Приднестровья не желает обострения конфликта в регионе, особенно на фоне войны в Украине. "Я не чувствовал у партеров по переговорному процессу желания обострить этот конфликт", – сказал он.
Однако, несмотря на это, "конфликт может перерасти, теоретически, в открытое столкновение". Вероятность такого сценария Серебрян оценил "по 10-балльной шкале в 4-5 баллов".
Вице-премьер сказал, что Молдова заинтересована в том, чтобы представителей ОБСЕ допустили к материалам расследования попыток дестабилизации в регионе.
Серебрян считает, что фактор Приднестровья не должен препятствовать получению Молдовой статуса страны-кандидата ЕС.
"Все три государства, подавшие заявки на получение статуса кандидатов на присоединение, имеют территориальные конфликты", – сказал он.
Он также заявил, что Европейский Союз чувствует моральный долг перед Украиной, но если Украине дадут статус кандидата из-за войны, Молдове "надо дать этот статус, потому что мы сумели сохранить мир".
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье. Молдова встревожилась этим заявлением и вызвала в МИД посла РФ.
- В апреле в Приднестровье произошло несколько взрывов. ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины.
- 7 мая сообщалось, что возле села Воронково оккупированного Рыбницкого района Молдовы ночью слышали четыре взрыва, а над расположенной рядом воинской частью летали как минимум два дрона.
- 13 мая в оккупированном Тирасполе неизвестные бросили "коктейли Молотова" в сторону нефтебазы и в здание военкомата.
- 2 июня сообщалось, что власти Молдовы сейчас решают, запрашивать ли помощь оружием у западных партнеров для усиления обороноспособности страны.
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