UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции не исключают передачу ВСУ истребителей, "если это не приведет к эскалации"

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 21:01
Во Франции не исключают передачу ВСУ истребителей,
Иллюстративное фото - прес-служба НАТО

Во Франции не исключают возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны, не подорвет национальную или европейскую безопасность и будет полезно для украинцев. Об этом заявил близкий соратник президента Франции Эмманюэля Макрона, председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Томас Гассилуд, передает Тhe Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

"Мы должны изучать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми. В ближайшие недели мы увидим, что произойдет дальше, поскольку события развиваются быстро", – сказал французский депутат.

Он также отметил, что Франция вряд ли отправит танки Leclerc, потому что они не соответствуют объявленным поставкам из США и Германии. Ранее Макрон говорил, что "ничего не исключает" относительно возможности поставки Украине танков Leclerc.

"Они – не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в частности потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с различными типами танков. Мы думаем, например, о возможностях "земля-воздух", – сказал Гассилуд.

Он подчеркнул, что и для танков, и для самолетов требуется длительная подготовка специалистов, поскольку на каждого пилота требуется до 20 человек наземного персонала.

Читайте также: Кулеба анонсировал начало своей работы над получением Украиной F-16

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет франция истребитель авиация военная помощь f-16 Томас Гассилуд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 