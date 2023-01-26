Во Франции не исключают передачу ВСУ истребителей, "если это не приведет к эскалации"

Во Франции не исключают возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны, не подорвет национальную или европейскую безопасность и будет полезно для украинцев. Об этом заявил близкий соратник президента Франции Эмманюэля Макрона, председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Томас Гассилуд, передает Тhe Guardian.

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"Мы должны изучать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми. В ближайшие недели мы увидим, что произойдет дальше, поскольку события развиваются быстро", – сказал французский депутат.

Он также отметил, что Франция вряд ли отправит танки Leclerc, потому что они не соответствуют объявленным поставкам из США и Германии. Ранее Макрон говорил, что "ничего не исключает" относительно возможности поставки Украине танков Leclerc.

"Они – не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в частности потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с различными типами танков. Мы думаем, например, о возможностях "земля-воздух", – сказал Гассилуд.

Он подчеркнул, что и для танков, и для самолетов требуется длительная подготовка специалистов, поскольку на каждого пилота требуется до 20 человек наземного персонала.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос. Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

Среди западных союзников Украины уже ведутся дебаты о поставках современных истребителей после передачи танков, пишет Politico.

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Оксана Житнюк

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