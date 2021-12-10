Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 декабря

1. "УСТУПОК ПУТИНУ НЕ БЫЛО". США ОПУБЛИКОВАЛИ СВОЮ ВЕРСИЮ РАЗГОВОРА БАЙДЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ. Президент США Джо Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о своих переговорах с лидером России Владимиром Путиным и заверил: США готовы с союзниками на решительные меры в случае нового вторжения РФ в Украину, а уступок российскому президенту не было (подробнее).

2. КОЛОМОЙСКИЙ СОЗДАЛ КРУПНУЮ КРИПТОФЕРМУ НА ЗАПОРОЖСКОМ ЗАВОДЕ ФЕРРОСПЛАВОВ – СХЕМЫ. Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха Игоря Коломойского в 2021 году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Параллельно завод получал дешевую электроэнергию от Энерготоатома через фирму из орбиты Коломойского Юнайтед Энерджи (подробнее).

3. БАЙДЕН "ПРИВЕЛ В ЯРОСТЬ" ВОСТОЧНЫХ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО КОНТАКТАМИ С РОССИЕЙ – BLOOMBERG. После разговора с Кремлем американский президент Джо Байден заявил, что надеется объявить о встрече "как минимум четырех наших основных союзников по НАТО" с представителями России. Эта идея вызвала раздражение стран восточного фланга Альянса, которые понимают, что их вряд ли возьмут в такие переговоры, хотя их будущее и будущее их соседей может решить "горстка союзников" (подробнее).

4. БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ В МАГАЗИНАХ БОЛЬШЕ НЕ ДАДУТ: ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН. С сегодняшнего дня вступают в действие первые ограничения на использование пластиковых пакетов, предусмотренные законом об обращении пластиковых пакетов в Украине (подробнее).

5. РОССИЯ ЗАВЕЛА МИНСКИЙ И НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТЫ В ТУПИК – ЕС. Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе, говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании постоянного Совета ОБСЕ (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО ЗА МЕСЯЦ НЕ НАРАСТИЛИ РЕЙТИНГ, НО И НЕ ПОТЕРЯЛИ – ОПРОС РЕЙТИНГА. Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, сегодня за него бы проголосовали чуть менее четверти избирателей. Ближайший его конкурент – пятый президент Петр Порошенко (подробнее).

7. МИНЭНЕРГО НАЗНАЧИЛО НОВЫЙ НАБСОВЕТ УКРЭНЕРГО. ВЫПОЛНЕНО ТРЕБОВАНИЕ МВФ. Министерство энергетики назначило семь членов нового наблюдательного совета НЭК Укрэнерго (подробнее).

8. ПРОВОКАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. РОССИЯ ПЕРЕКРЫЛА 70% АКВАТОРИИ АЗОВСКОГО МОРЯ – ВМС. Российская Федерация по состоянию на 10 декабря перекрыла около 70% акватории Азовского моря якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб возле Мариуполя, Бердянска и Геническа (подробнее).

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Вадим Ребрина

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