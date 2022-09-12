Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 сентября

1. Резников: Контрнаступление пошло лучше, чем ожидалось. Россию можно победить. Министр обороны Украины в интервью Financial Times сравнил украинское продвижение в Харьковской области с "покатившимся с горы снеговым шаром", но предостерег от чрезмерной эйфории (подробнее).

2. Эрдоган на встрече с Путиным снова предложит ему прямые переговоры с Зеленским – CNN Turk. Президент Турции не оставляет надежд, что ему удастся посадить за стол переговоров президента Украины и российского диктатора. Эрдоган обсудит такую возможность с Путиным на ближайшей встрече в Самарканде (подробнее).

3. Прокуратура и ДБР подтвердили подозрение экс-главе СБУ в Харьковской области: детали дела. Бывший руководитель СБУ Роман Дудин, возможно, оказался предателем и препятствовал организовать оборону региона в начале большой войны. Дудин это отрицает, но суд ему не поверил – его арестовали без права на залог (подробнее).

4. Россия нанесла удар по Харькову, есть погибший и раненые – председатель ОВА. Российские войска, отступившие накануне к линии границы Харьковской области, продолжают терроризировать Харьков. Сегодня там новые обстрелы и повреждения критической инфраструктуры (подробнее).

5. Херсонская область. В ОК "Юг" назвали пять населенных пунктов, освобожденных ВСУ. Контрнаступление на юге Украины продвигается не так быстро, как на востоке, но тоже есть успехи – официально подтверждено освобождение Высокополья, Белогорки, Нововознесенского, Сухого Ставка и Миролюбовки. Херсон все ближе (подробнее).

6. В Луганской области есть освобожденные населенные пункты, оккупанты покидают регион – Гайдай. Глава Луганской обладминистрации заявил, что в области тоже освобождены первые населенные пункты. "После окончательной деоккупации Лимана – эстафету перенимаем мы", – говорит он (подробнее).

7. США обдумывают передачу Украине боевых танков западного образца — Süddeutsche Zeitung. Немецкая газета сообщила, что Украина может получить современные западные танки. Канцлер Олаф Шольц сказал на этот счет, что Германия "не может действовать в одиночку", но в принципе не отрицает такой возможности (подробнее).

8. Зеленский о контрнаступлении: Мы будем постепенно идти вперед, иначе говорить с РФ нельзя. Президент Зеленский в интервью CNN сказал, что Украина продолжит говорить с Россией только на языке силы, потому что любой "новый Минск" станет "пустой бумажкой, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением" (подробнее).

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Андрій Водяний

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