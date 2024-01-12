Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января

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1. По указанию Байдена. США и Британия нанесли массированный авиаудар по объектам хуситов в Йемене – видео. Американский президент Джо Байден подтвердил информацию о том, что после многочисленных атак хуситов на коммерческие суда в Красном море вооруженные силы США и Великобритании в ночь на 12 января 2024 года нанесли удары по объектам хуситов в Йемене (подробнее).

2. США прекратили помощь Украине, Россия усиливает атаки, необходимо решение Конгресса — Белый дом. США приостановили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби (подробнее).

3. Буданов: Наступательные операции Украины и РФ невозможны. Причина – беспилотники и мины. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности проведения наступательных операций как Украины, так и России. Об этом он сообщил в интервью газете Le Monde (подробнее).

4. НАБУ завершило следствие против нардепов Лабазюка и Одарченко. Им грозит по десять лет. Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование двух уголовных производств, где фигурируют депутаты Верховной Рады Андрей Одарченко из Слуги народа и Сергей Лабазюк из группы За будущее. Им грозит до десяти лет лишения свободы по подозрению во взяточничестве (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса), сообщается на сайте НАБУ (подробнее).

5. Зеленский и Сунак подписали договор безопасности. Он будет действовать до вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО (подробнее). Полный текст – здесь.

6. Несмотря на санкции, российский производитель дронов "Орлан-10" наращивает производство — Inform Napalm. Российский производитель разведывательных беспилотников "Орлан-10", которыми оккупанты часто обстреливают ВСУ, увеличивает объемы выпуска, несмотря на санкции и зависимость от западных компонентов. Слитые украинскими хакерами Кибер Сопротивления документы проанализировало волонтерское сообщество Inform Napalm (подробнее).

7. Великобритания предоставит Украине 200 млн фунтов на производство сотен тысяч дронов. Великобритания предоставит Украине 200 млн фунтов на производство беспилотников. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским (подробнее).

8. Сунак выступил в Раде. Процитировал Тараса Шевченко и Черчилля, вспомнил Путина. Премьер Великобритании Риши Сунак, выступая в Верховной Раде, процитировал украинского поэта Тараса Шевченко и одного из самых известных своих британских предшественников Уинстона Черчилля (подробнее).