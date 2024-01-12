Вісім головних новин України та світу на 19:00 12 січня

Фото: ОП

1. За вказівкою Байдена. США та Британія завдали масованого авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені – відео. Американський президент Джо Байден підтвердив інформацію про те, що після численних атак хуситів на комерційні судна у Червоному морі збройні сили США та Великої Британії у ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені (детальніше).

2. США припинили допомогу Україні, Росія посилює атаки, потрібне рішення Конгресу — Білий дім. США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу варто схвалити новий пакет для підтримки Києва. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі (детальніше).

3. Буданов: Наступальні операції України та РФ неможливі. Причина — безпілотники та міни. Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і Росією. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Le Monde (детальніше).

4. НАБУ завершило слідство проти нардепів Лабазюка й Одарченка. Їм загрожує до десяти років. Національне антикорупційне бюро завершило розслідування двох кримінальних проваджень, де фігурують депутати Верховної Ради Андрій Одарченко зі Слуги народу та Сергій Лабазюк із групи За майбутнє. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі через підозру в хабарництві (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу), повідомляється на сайті НАБУ (детальніше).

5. Зеленський та Сунак підписали безпековий договір. Він діятиме до вступу України в НАТО. Президент Володимир Зеленський та прем’єр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки. Вона діятиме до вступу України в НАТО (детальніше). Повний текст – тут.

6. Попри санкції, російський виробник дронів "Орлан-10" нарощує виробництво — Inform Napalm. Російський виробник розвідувальних безпілотників "Орлан-10", якими окупанти часто обстрілюють ЗСУ, збільшує обсяги випуску, попри санкції та залежність від західних компонентів. Злиті українськими хакерами Кібер Спротиву документи проаналізувала волонтерська спільнота Inform Napalm (детальніше).

7. Велика Британія надасть Україні 200 млн фунтів на виробництво сотень тисяч дронів. Велика Британія надасть Україні 200 млн фунтів на виробництво безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським (детальніше).

8. Сунак виступив в Раді. Процитував Тараса Шевченка та Черчилля, згадав Путіна. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, виступаючи у Верховній Раді, процитував українського поета Тараса Шевченка та одного з найвідоміших своїх британських попередників Вінстона Черчилля (детальніше).